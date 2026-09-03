Топовые камерофоны Oppo Find X10, Oppo Find X10 Pro и Oppo Find X10 Pro Max дебютируют с ColorOS 17

Oppo официально подтвердила дату презентации ColorOS 17 — новая оболочка будет представлена 17 сентября 2026 года на конференции разработчиков.

Система построена на Android 17 и дебютирует вместе с серией Find X10. Одним из главных визуальных изменений станет новая навигация, которая появится по всей системе и во многих встроенных приложениях. Анимации сохранят плавность ColorOS 16, но элементы интерфейса теперь будут растягиваться, сжиматься и пружинить в ответ на касания.

По заявлению Oppo, оптимизация должна обеспечить примерно на 35% более плавную работу интерфейса, на 20% ускорить первый запуск приложений и на 50% увеличить количество программ, которые могут оставаться активными в фоне. ColorOS 17 планируют распространить более чем на 130 моделей Oppo, OnePlus и Realme. Закрытое тестирование новой версии уже началось в начале августа на некоторых актуальных устройствах.

Одновременно ожидается дебют трёх смартфонов серии Find X10. Базовый Find X10, по слухам, получит 6,59-дюймовый экран 1,5K, аккумулятор на 8000 мА•ч и пару 200-мегапиксельных камер — основной и перископический телевик. Find X10 Pro и Find X10 Pro Max должны получить 6,78-дюймовые дисплеи, Dimensity 9600 Pro и более продвинутые камеры. Топовой модели приписывают сразу три 200-мегапиксельных сенсора. Все смартфоны должны поставляться с ColorOS 17.