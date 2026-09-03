iPhone Ultra откажется от Face ID и станет похож на Android-смартфон? Разницу между iPhone Ultra, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max показали на фото

iPhone Ultra может стать первым флагманским смартфоном Apple после iPhone X без Face ID

iPhone Ultra официально представят 9 сентября, а вместе с ним Apple, по слухам, готовится отказаться от одного из самых узнаваемых элементов дизайна iPhone.

В Сети появились фотографии защитных стекол для экранов iPhone Ultra и iPhone 18 Pro. На стекле для Ultra заметно круглое отверстие под фронтальную камеру — без привычного выреза Dynamic Island.

Причина такого решения связана с конструкцией складного смартфона. Ради минимальной толщины iPhone Ultra будет иметь толщину всего 4,5 мм в разложенном состоянии. В столь компактном корпусе разместить полноценные модули Face ID сразу для внутреннего и внешнего экранов оказалось бы крайне сложно. Поэтому Apple, предположительно, решила отказаться от системы распознавания лица и перейти на сканер отпечатков пальцев, расположенный сбоку.

Таким образом, iPhone Ultra может стать первым флагманским смартфоном Apple после iPhone X без Face ID. Заодно компания попрощается с фирменным экранным вырезом, который прошёл путь от классической «чёлки» до Dynamic Island. Вместо него появится простое круглое отверстие под камеру — решение, давно ставшее привычным для Android-смартфонов.