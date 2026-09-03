ПК размером с роутер получил 192 ГБ памяти и запускает DeepSeek V4 локально. Представлен Acemagic F9A

Компания Acemagic представила мини-рабочую станцию F9A, которая при габаритах всего 158,5×158,5×81,5 мм получила флагманский мобильный процессор AMD Ryzen AI Max+ PRO 495.

Объём корпуса составляет всего 2 литра, однако внутри разместились 16-ядерный 32-поточный чип с частотой до 5,2 ГГц и встроенной графикой Radeon 8065S с 40 вычислительными блоками. NPU обеспечивает 55 TOPS, а суммарная ИИ-производительность платформы достигает 131 TOPS.

Главной особенностью F9A стала память: рабочая станция получила до 192 ГБ унифицированной LPDDR5X-8533, причём до 160 ГБ можно выделить под графику. Набор интерфейсов тоже соответствует полноценной рабочей станции: два USB4, два Ethernet 2,5 Гбит/с, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и OCuLink PCIe 4.0 x4 для подключения внешней видеокарты или быстрых накопителей. Есть и слот M.2 2280 PCIe 4.0 x4 для SSD объёмом до 4 ТБ.

Acemagic утверждает, что F9A уже способен локально запускать DeepSeek V4 Flash с 284 млрд параметров, без передачи данных в облако. Также компания готовит версию с Ryzen AI Max+ 395, Radeon 8060S и 128 ГБ памяти.