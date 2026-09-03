Будущее наступило: Tesla запускает сервис Cybercab — это беспилотные такси без руля и педалей

3 сентября 2026 года пройдет мероприятие Tesla, посвящённое запуску и официальному началу использования беспилотных роботакси Cybercab. Компания намерена перейти от демонстрационных испытаний к реальной эксплуатации автомобилей на дорогах общего пользования.

Cybercab получил необычную конструкцию: это двухместное купе с дверями типа «крыло чайки», полностью лишённое руля и педалей. Автомобиль рассчитан исключительно на беспилотное управление и не предусматривает обычного режима вождения человеком. Tesla рассматривает модель как основу для нового сервиса автономных перевозок.

При этом в ходе тестирования автомобили Cybercab заполонили улицы, в сети появилось множество роликов, а Илон Маск опубликовал сообщение A Storm of Cybercabs, комментируя ситуацию.

Ранее начались дорожные испытания Tesla Cybercab на дорогах общего пользования в Остине — тогда компания перешла от прототипов к серийным машинам без руля и педалей. Позднее Илон Маск назвал этот период «золотой эрой».