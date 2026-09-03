CATL приостановила производство батарей для Mercedes-Benz и BMW из-за проблем с никелем

CATL временно остановила работы на предприятии в Дебрецене после выявления нарушений требований охраны труда, связанных с воздействием никеля.

Власти округа Хайду-Бихар потребовали устранить все нарушения до официального запуска производства. Пока компании разрешено только проводить настройку оборудования. Проверки показали, что на отдельных участках сотрудники могли контактировать с никелевой пылью в концентрациях выше допустимых норм.

Проблемы выявили во время наладки и пробного производства. После биологического мониторинга, проведённого в начале июня, в августе у девяти работников обнаружили повышенные показатели воздействия никеля. Проверки регуляторов с 11 по 25 августа также выявили нехватку средств индивидуальной защиты. В результате 25 августа власти распорядились немедленно остановить работы в цехах лазерной резки положительной и отрицательной фольги, намотки и сушки аккумуляторных ячеек.

Завод CATL в Дебрецене является частью проекта стоимостью €7,34 млрд с плановой мощностью 100 ГВт•ч. Модульное производство на 5 ГВт•ч в год стартовало в мае, а выпуск ячеек пока не перешёл к массовому производству. Предприятие должно снабжать заводы Mercedes-Benz и BMW, однако CATL уже вынуждена получать батареи с других площадок для сохранения поставок Mercedes-Benz.

Дополнительно компанию оштрафовали на 10 млн форинтов ($31 000) за нарушения экологических требований.