До 600 кВт•ч в месяц. Представлены солнечные электростанции BYD для домов

BYD запустила продажи комплекты солнечных панелей и другого оборудования для жилых домов через 233 дилерских центра в Бразилии. Комплект доступен всем желающим, даже владельцам автомобилей других марок.

Стандартная система включает восемь солнечных панелей мощностью 600 Вт каждая, обеспечивая общую мощность 4,8 кВт. По оценке BYD, установка способна вырабатывать в среднем около 600 кВт•ч электроэнергии в месяц.

В комплект также входят инвертор, крепления, кабели и разъёмы. BYD предлагает оформить оборудование, монтаж, сертификацию подключения к электросети и страховку на год в рамках одного договора. Все основные компоненты производятся на заводе компании в Кампинасе, штат Сан-Паулу. Стоимость системы составляет около 19 000 бразильских реалов, или $3800.

Владельцы автомобилей других марок могут приобрести систему в рассрочку, с процентной ставкой от 1,69% в месяц.