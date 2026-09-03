Xiaomi 18 Fold получит огромную батарею — самую большую в классе

Xiaomi 18 Fold оснастят аккумулятором Xiaomi Jinshajiang ёмкостью 6000 мА•ч. По словам Лу Вейбинга, новая многослойная конструкция батареи позволит разместить такой запас энергии в тонком и лёгком складном корпусе. Плотность энергии достигнет 920 Вт•ч/л, а содержание кремния увеличено на 20%.

Смартфон получит поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной — 50 Вт. Батарея ёмкостью 6000 мА•ч станет крупнейшей среди сопоставимых складных смартфонов.

Также раскрыты некоторые характеристики экрана и камеры. Xiaomi 18 Fold получит внутренний дисплей диагональю 7,58 дюйма с соотношением сторон 2:1.

Для съёмки предусмотрен перископический объектив с фокусным расстоянием 80 мм.

В оснащение входит двухслойное ультратонкое стекло UTG для улучшенной защиты экрана, а также сверхпрочная рамка из алюминиевого сплава 7-й серии.