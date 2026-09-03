Титановый корпус, сапфировое стекло, датчики ЧСС и SpO2, регистрация ЭКГ, GPS, 21 день автономности: умные часы Huawei Watch GT 7 и GT 7 Pro вышли на мировой рынок

В Великобритании Watch GT 7 стоит от £280, а GT 7 Pro — от £380

Huawei представила глобальные версии Watch GT 7 и GT 7 Pro. Базовая модель доступна в размерах 46 и 41 мм и восьми цветах, а Pro-версия получила титановую рамку, керамический безель и спортивный ремешок.

Главной новинкой стала расширенная поддержка зимних видов спорта: часы умеют отслеживать катание на лыжах и сноуборде даже без GPS, определяя активность по изменениям положения тела и высоты.

Watch GT 7 различают спуски и время на подъёмнике, а приложение Huawei Health предлагает карты более 3000 горнолыжных курортов. Также появились подсчёт поворотов, измерение перегрузок и функция Team-Up для отслеживания местоположения участников группы.

Для велосипедистов предусмотрены планирование подъёмов, данные о градиенте и дистанции во время подъёма, а также предупреждения об опасных поворотах. После тренировок ИИ анализирует нагрузку, а утренний отчёт оценивает готовность организма по данным сна, вариабельности сердечного ритма и активности.

46-мм версии Watch GT 7 и GT 7 Pro работают до 21 дня при лёгком использовании благодаря многослойным кремниевым аккумуляторам. Часы также поддерживают бесконтактную оплату Curve Pay и программу Huawei MultiPass с тремя месяцами Health+ и доступом к партнёрским приложениям.

В Великобритании Watch GT 7 стоит от £280, а GT 7 Pro — от £380. С 2 сентября по 13 октября покупателям также предлагают купон на скидку £50.