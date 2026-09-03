У новейшего Samsung Galaxy Z Fold 8 начал прогибаться экран по углам — Samsung пока не признала проблему

Владелец Galaxy Z Fold 8 обнаружил необычную особенность внутреннего экрана: углы панели слегка прогибаются или словно проваливаются внутрь при лёгком нажатии. Пользователь заметил это во время протирки дисплея мягкой тканью и решил спросить на официальном форуме Samsung, нормально ли такое поведение. Аналогичное видео обсуждают и в социальных сетях, однако массовых жалоб на проблему пока нет.

Участники обсуждения предположили, что податливость может быть связана с конструкцией гибкого дисплея: по краям его слои менее жёсткие, чем в центральной части. При этом владельцу посоветовали не продолжать специально давить на экран, а при любых сомнениях обратиться в сервисный центр. Это особенно интересно на фоне заявлений Samsung о повышенной прочности Galaxy Z Fold 8. Компания использует технологию FlexTitanium с титановой плёнкой и опорной пластиной под OLED-панелью, а шарнир рассчитан на 500 000 складываний.

Независимые испытания показали, что Galaxy Z Fold 8 в целом выдерживает серьёзные нагрузки. Однако версия Ultra стала первой крупной складной моделью Samsung, у которой внутренний дисплей перестал работать во время экстремального теста. При этом верхний слой экрана по-прежнему сделан из мягкого пластика, который легко царапается. Samsung рекомендует не снимать заводскую защитную плёнку и избегать сильного давления на внутренний дисплей.