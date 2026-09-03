Vivo X500 получит флагманскую камеру Sony, стабилизацию уровня карданного подвеса и перископ с записью 4K 120 к/с

Vivo официально раскрыла ключевые характеристики камер X500 перед презентацией смартфона в Китае. Основная камера получит 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-828 размером 1/1,28 дюйма. Это крупнейший главный датчик, который когда-либо использовался в стандартной модели серии X.

Камера также получит стабилизацию уровня карданного подвеса с рейтингом CIPA 5.5, что должно повысить качество фото и видео при съёмке с рук. Для сравнения, предшественник X300 использовал 200-мегапиксельный сенсор HPB.

Телефотомодуль будет построен на 64-мегапиксельном Sony LYTIA-610, знакомом по перископической камере X500 Pro. Он также получит стабилизацию CIPA 5.5 и сможет записывать видео в 4K при 120 кадрах/с. Кроме того, X500 будет совместим с компактным телеэкстендером Vivo Lipstick 200.

По предварительным данным, сверхширокоугольная камера получит разрешение 50 Мп, а перископ будет иметь сенсор 1/2 дюйма и эквивалентное фокусное расстояние 70 мм. Также обсуждается возможность телемакросъёмки.

Среди остальных характеристик ожидаются 6,59-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, чип Dimensity 9500-й серии и аккумулятор на 7500 мА•ч. Смартфон уже прошёл сертификацию с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт, а беспроводная зарядка на 40 Вт может сохраниться.

Vivo X500 должен работать под управлением OriginOS 7 на базе Android 17. Презентация серии X500 ожидается в Китае в сентябре.