Спутник «Роскосмоса» показал Непал до и после катастрофического наводнения

Снимки с высоты около 500 км наглядно демонстрируют, как изменилась река Трисули после мощного паводка, который привёл к масштабным разрушениям и гибели более 1200 человек.

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки реки Трисули в Непале, сделанные до и после разрушительного наводнения. Первый кадр аппарат получил более чем за месяц до стихийного бедствия, второй — через два дня после него.

Наводнение произошло 26 августа на севере Непала. Его причиной стал сход лавины в районе границы с Китаем, примерно в 20 км к северо-востоку от погранперехода «Расувагадхи». Огромный поток горной породы с высокой скоростью прошёл по руслу реки более 70 км.

Источник изображения: Кадр из видео Роскосмоса

Стихия разрушила населённые пункты и затопила значительные территории. По состоянию на 2 сентября число погибших достигло 1204 человек.

Опубликованные «Роскосмосом» кадры позволяют сравнить состояние реки до катастрофы и спустя несколько дней после паводка, наглядно показывая масштаб произошедших изменений.

Мы уже писали о том, как Роскосмос использует спутники для отслеживания чрезвычайных ситуаций. Например, в апреле 2024 года госкорпорация публиковала снимки наводнения в Орске, полученные с аппаратов «Канопус-В» и «Метеор-М». Также мы рассказывали о применении спутника «Ресурс-П» №4 для мониторинга паводков. В марте 2025 года Роскосмос показал последствия землетрясения в Мьянме со спутника «Ресурс-П».