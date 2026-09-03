Роскошный Li L9 Livis официально приехал в Россию. 571 л.с., 1370 км на баке бензина, сервисы «Яндекса» и гарантия 3 года — от 12,7 млн рублей

В Россию приехал Li L9 Livis — полноразмерный флагманский кроссовер Li Auto нового поколения. Предзаказы на автомобиль уже принимаются, цена начинается от 12,7 млн рублей. Об этом Autonews.ru рассказали в компании Sinomach Auto, официальном дистрибьюторе марки в России.

В плане дизайна L9 сохранил привычные пропорции, но получил обновленный дизайн. Спереди появилась световая полоса Intelligent Halo Light и адаптивные матричные фары, а в оснащение вошли новые 22-дюймовые легкосплавные диски. Для автомобиля также доступны двухцветные варианты окраски кузова, напоминающие автомобили Mercedes-Maybach.

Салон рассчитан на шестерых пассажиров. Четыре кресла первых двух рядов поддерживают особо комфортный режим Zero Gravity, а также оснащены вентиляцией, подогревом и 18-точечным массажем. Климатическая система позволяет раздельно настраивать температуру в семи зонах.

Сзади предусмотрен 10-литровый отсек между креслами, который можно использовать для подогрева, охлаждения или полной заморозки продуктов и напитков.

Кроссовер получил 29-дюймовый передний экран с разрешением 6K и отдельный 21-дюймовый дисплей с разрешением 4К для пассажиров второго ряда. Мощность аудиосистемы с 33 динамиками составляет 5400 Вт.

Силовая установка развивает 571 л.с. и 710 Нм. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,9 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

В состав силовой установки входит 1,5-литровый бензиновый двигатель, который не приводит колеса напрямую, а работает в качестве генератора. Емкость тяговой батареи увеличили с 52,3 до 72,7 кВт·ч. Запас хода на чистом электричестве составляет 350 км (по циклу WLTC), максимальный запас хода — 1370 км.

Российская версия получила разъем CCS2, поэтому автомобиль можно будет заряжать на распространенных в России и Европе станциях. Мобильное приложение Li Auto полностью переведено на русский язык, а основную учетную запись можно создать самостоятельно по электронной почте. Мультимедийная система также адаптирована для российского рынка. В нее интегрированы «Яндекс Карты», «Яндекс Видео» с контентом «Кинопоиска», «Яндекс Музыка» с доступом к «Яндекс Книгам» и «Яндекс Браузер».

Гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега. На тяговую батарею и компоненты электрической силовой установки действует гарантия восемь лет или 160 тыс. км.