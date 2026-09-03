Toyota RAV4 получит новые внедорожные режимы
Гибридный Toyota RAV4 станет лучше на бездорожье
Toyota готовит первое обновление RAV4 шестого поколения. По данным японского издания Creative Trend, полноприводные гибридные версии получат расширенную систему Multi-Terrain Select с новыми режимами движения.
Вместо режимов Snow и Trail появятся два специализированных пресета: Mud & Sand для движения по грязи и песку, а также Rock & Dirt для каменистых и грунтовых покрытий. Система будет автоматически изменять работу полного привода, тяговой электроники и других вспомогательных систем, адаптируя автомобиль к разным типам поверхности.
Примечательно, что ранее такие внедорожные настройки были доступны только бензиновым версиям RAV4. Теперь Toyota, как утверждает источник, намерена добавить их и гибридным модификациям.
Обновление ожидается на RAV4 2027 модельного года для японского рынка. Пока неизвестно, появятся ли новые режимы на автомобилях для США, Европы и других рынков.
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