Toyota RAV4 получит новые внедорожные режимы

Toyota готовит первое обновление RAV4 шестого поколения. По данным японского издания Creative Trend, полноприводные гибридные версии получат расширенную систему Multi-Terrain Select с новыми режимами движения.

Вместо режимов Snow и Trail появятся два специализированных пресета: Mud & Sand для движения по грязи и песку, а также Rock & Dirt для каменистых и грунтовых покрытий. Система будет автоматически изменять работу полного привода, тяговой электроники и других вспомогательных систем, адаптируя автомобиль к разным типам поверхности.

Примечательно, что ранее такие внедорожные настройки были доступны только бензиновым версиям RAV4. Теперь Toyota, как утверждает источник, намерена добавить их и гибридным модификациям.

Обновление ожидается на RAV4 2027 модельного года для японского рынка. Пока неизвестно, появятся ли новые режимы на автомобилях для США, Европы и других рынков.