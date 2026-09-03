7200 мАч, 120 Вт, 200 Мп — за 700 долларов. Honor Magic 8 Pro — самый выгодный Android-флагман по версии AnTuTu

Honor Magic 8 Pro возглавил августовский рейтинг AnTuTu среди дорогих Android-смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности. Речь идет о китайском ценовом сегменте дороже 4500 юаней (670 долларов). В первую тройку также вошли OnePlus 15 и базовый Honor Magic 8.

Первое место занял Honor Magic 8 Pro в конфигурации 12/512 ГБ. Смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 5 в среднем набирает 3 798 056 баллов AnTuTu, а при цене 4699 юаней (700 долларов) его показатель соотношения цены и производительности составил 808,3 — лучший результат в категории.

Magic 8 Pro оснащен 6,71-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, аккумулятором емкостью 7200 мА·ч, проводной зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной мощностью 80 Вт. В состав основной камеры входят модули разрешением 50, 50 и 200 Мп.

Второе место досталось OnePlus 15 с 12/256 ГБ памяти за 4599 юаней (685 долларов). Он также построен на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и набирает 3 601 600 баллов. Коэффициент «выгодности» составил 783,1. Смартфон оснащается 165-герцевым экраном OLED, батареей емкостью 7300 мА·ч с проводной зарядкой мощностью 120 Вт.

Тройку лидеров замкнул Honor Magic 8 с 12/256 ГБ памяти. При цене 4799 юаней (715 долларов) он набирает 3 733 878 баллов, что соответствует коэффициенту 778,1. Модель получила Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран OLED 120 Гц, аккумулятор емкостью 7000 мА·ч.

В первую десятку рейтинга также вошли Samsung Galaxy S26, RedMagic 11S Pro, Xiaomi 17, RedMagic 11 Pro+, Oppo Find X9 Pro, RedMagic 11S Pro+ и Oppo Find X8 Ultra.

AnTuTu отмечает, что рейтинг оценивает прежде всего производительность относительно цены и не дает полной картины качества смартфона. Камеры, размеры и эргономика, особенности программного обеспечения и другие параметры могут оказаться важнее результатов бенчмарка при реальной покупке.