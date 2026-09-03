7000 мАч, 120 Гц и 256 ГБ за 135 долларов. Moto G100s стал самым выгодным бюджетным смартфоном по версии AnTuTu

А новый Redmi Note 17 Pro вошел в топ-10

Разработчики AnTuTu опубликовали свежиый рейтинг смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности — за август текущего года. Самое интересно: впервые пересмотрены ценовые категории — из-за общего роста стоимости устройств. Если ранее самые доступные аппараты были представлены в категории от 0 до 1000 юаней (до 150 долларов), то сейчас верхяя граница отодвинута до отметки 1500 юаней (225 долларов).

Лидером бюджетного сегмента стал Motorola Moto G100s в версии 8/256 ГБ. Смартфон набирает в среднем 781 714 баллов AnTuTu, и при цене 899 юаней (135 долларов) получил лучший показатель «выгодности» — 869,5. Аппарат оснащен SoC Snapdragon 6s Gen 4, 6,72-дюймовым LCD-дисплеем с частотой 120 Гц, аккумулятором емкостью 7000 мА·ч и 50-мегапиксельной основной камерой.

Второе место занял Motorola Moto G100 на SoC Snapdragon 7s Gen 2. Смартфон также имеет 8/256 ГБ памяти, 120-герцевый экран IPS и батарею емкостью 7000 мА·ч.

Тройку лидеров замкнул Meizu Note 16. Это самый дешевый аппарат в рейтинге: версия 8/128 ГБ стоит 679 юаней (100 долларов). В оснащении — 120-герцевый экран IPS и аккумулятор емкостью 6600 мА·ч.

Интересно, что в топ-10 уже вошел новый Redmi Note 17 Pro — он занял последнее место.

AnTuTu отмечает, что список основан исключительно на результатах бенчмарка и актуальных ценах JD.com в Китае. Качество камер, дисплея, автономность и другие характеристики при составлении рейтинга не учитываются.