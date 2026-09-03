Kia установила новый рекорд продаж в США — спрос на гибриды взлетел на 99%

Kia установила новый рекорд продаж в США по итогам августа 2026 года. За месяц американские дилеры реализовали 83 793 автомобиля — на 786 машин больше, чем в августе прошлого года. Рекордные для августа продажи показали Kia K4, K5, Carnival, Seltos, Sportage и Telluride.

Особенно быстро растет спрос на гибриды Kia: их продажи увеличились сразу на 99% в годовом выражении. Одним из факторов стал рост цен на топливо в США на фоне войны в Иране. При этом полностью электрические модели демонстрируют противоположную динамику.

Продажи Kia EV6 в августе упали на 60% — с 1796 до 712 автомобилей. Более крупный EV9 потерял около трети покупателей: продажи снизились с 2679 до 1789 машин. Новый бюджетный электромобиль EV3, стоимость которого в США начинается с $29 890, только выходит на рынок — в августе было реализовано шесть экземпляров.

Самой популярной моделью Kia остается Sportage. За месяц американцы купили 18 723 кроссовера, а с начала года его продажи выросли примерно на 8,5%, до 129 713 автомобилей. На втором месте оказался K4 с результатом 12 881 машина, следом идет Telluride — 12 693 экземпляра. Продажи Telluride с начала года выросли на 16,7%, чему способствовало появление гибридной версии.

Заметный скачок продемонстрировал новый Seltos: в августе его продажи выросли на 65,3%, до 9214 автомобилей. Позже в 2026 году модель также должна получить гибридную модификацию.

Всего с января по август Kia продала в США 590 377 автомобилей против 570 641 за аналогичный период 2025 года — рост составил около 3,5%.