Полноценная подвеска, мощный мотор Bosch и батарея 800 Вт·ч: представлен новый электровелосипед от Focus

Бренд Focus представил Aventura² FS 6.8 — универсальный электрический велосипед с двухподвесной конструкцией.

Focus Aventura² FS 6.8 получил мотор Bosch Performance Line CX с максимальным крутящим моментом 120 Н·м. Двигатель питается от тяговой батареи Bosch PowerTube емкостью 800 Вт·ч. Интересно, что это не предел: при необходимости можно подключить дополнительную батарею.

Велосипед оснащен вилкой SR Suntour Mobie 34 D с ходом 120 мм и задним амортизатором SR Suntour Edge-X R с ходом 100 мм. Также предусмотрен регулируемый по высоте подседельный штырь. При этом допустимая высота дропов и прыжков ограничена 15 см, поэтому модель предназначена скорее для грунтовых дорог и умеренного бездорожья, чем для агрессивных трейлов.

Aventura² FS 6.8 уже с завода оснащен передним и задним крыльями, подножкой и полноценным освещением. Багажник с системой MIK выдерживает до 27 кг груза.

Тормозная система четырехпоршневая гидравлическая. За переключение передач отвечает 10-скоростная трансмиссия Shimano Cues.

Focus Aventura² FS 6.8 уже продается в Германии за 4950 евро.