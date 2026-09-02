Российские ученые нашли способ сделать компоненты компьютеров компактнее

Исследователи Российского квантового центра, МГУ, МПГУ и Крымского федерального университета разработали метод, который позволяет создавать сверхкороткие магнитные сигналы с помощью света. Технология может найти применение в вычислительных системах нового типа, где информация передается не электрическим током, а спиновыми волнами — колебаниями магнитного состояния материала.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

В эксперименте ученые использовали магнитную пленку с прозрачной нанорешеткой. Она формирует особый световой рисунок, благодаря которому параметры возникающей спиновой волны определяет уже не размер лазерного пятна, а структура решетки.

Красный лазер освещал участок диаметром около 7 мкм, при этом удалось получить волну длиной всего 0,3 мкм — примерно в 23 раза меньше. Скорость ее распространения достигла около 1,4 км/с, что примерно в десять раз выше показателя для длинных волн в том же материале.

По расчетам исследователей, длину волны можно сократить еще примерно втрое. Для дальнейшего уменьшения потребуется ультрафиолетовое излучение. Такой подход потенциально позволит создавать более миниатюрные элементы для передачи и обработки данных и рассматривается как один из вариантов развития вычислительной техники за пределами традиционной электроники.