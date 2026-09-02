QR-код вместо документов: где чаще всего заселяются в отели через «Цифровой ID»

QR-код из Max позволяет пройти оформление менее чем за минуту

Татарстан, Краснодарский край и Московская область стали лидерами по числу заселений в гостиницы с помощью «Цифрового ID». В десятку регионов с наибольшим количеством таких случаев также вошли Санкт-Петербург, Москва, Приморский, Пермский и Ставропольский края, а также Тверская и Новосибирская области.

Для оформления заселения гостю достаточно открыть QR-код в мессенджере Max. Сотрудник гостиницы сканирует его и сопоставляет полученные сведения с данными в системе. Весь процесс занимает менее минуты.

Сейчас заселиться таким способом можно примерно в 2000 российских отелей. Чаще всего «Цифровой ID» используют постояльцы гостиниц сетей Radisson, Cosmos и Azimut.

Ряд отелей также предлагает гостям бонусы за цифровое заселение. Среди них — посещение SPA и ресторанов, билеты на канатную дорогу, десерты, напитки и кофе. Такие предложения действуют, в частности, в отдельных гостиницах Cosmos, Mantera и «Ателика», а также на курортах Красной Поляны и в Сочи.