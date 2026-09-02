Punkt E взял под управление 425 зарядных станций «МосОблЭнерго»

На первом этапе к платформе Punkt E подключат более 350 ЭЗС

Сеть зарядных станций «МосОблЭнерго» перешла под управление оператора Punkt E. В рамках соглашения компания будет обслуживать 425 электрозарядных станций в Московской области, а доступ к ним появится в мобильном приложении Punkt E.

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Станции расположены более чем в 45 городских округах и муниципальных образованиях региона. Они установлены у торговых центров, жилых комплексов, на парковках и территориях АЗС.

После перехода пользователям станций станут доступны единое приложение для управления зарядкой, программа лояльности Punkt E, корпоративные тарифы и круглосуточная поддержка. На первом этапе планируется подключить свыше 350 станций, затем оператор проведет проверку и добавит оставшиеся медленные ЭЗС.

По данным областных властей, в Московской области сейчас работает более 1,1 тыс. зарядных станций. Передача сети новому оператору связана в том числе с жалобами на работу прежней системы и сложностями при интеграции станций в региональную цифровую платформу.

Для владельцев ЭЗС Punkt E также предусмотрел удаленный контроль оборудования, статистику по зарядным сессиям и доходам, техническое обслуживание и инструменты для взаимодействия с корпоративными автопарками.