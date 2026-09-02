«МегаФон» начал продажи фирменных аккумуляторов StellarWay с поддержкой Qi2

Для устройств без встроенной системы магнитного крепления может потребоваться совместимый чехол

Оператор «МегаФон» расширил линейку устройств StellarWay и представил внешние аккумуляторы с поддержкой стандарта беспроводной зарядки Qi2. Новинки оснащены магнитным креплением, которое помогает совместить зарядные катушки смартфона и пауэрбанка.

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В серию вошли модели ёмкостью 5000 и 10 000 мА·ч в чёрном и розовом цветах. Беспроводная зарядка обеспечивает мощность до 15 Вт, а через USB-C с поддержкой Power Delivery аккумуляторы могут передавать до 20 Вт.

Магнитная фиксация позволяет пользоваться смартфоном во время зарядки без соединительного кабеля. Для устройств без встроенного магнитного крепления потребуется совместимый чехол. При этом сам смартфон должен поддерживать беспроводную зарядку.

По данным «МегаФона», перед началом продаж аккумуляторы прошли внутреннее тестирование, в ходе которого проверялись стабильность и безопасность зарядки. Цены — от 4 тысяч рублей.