Где есть бензин? Поиск Яндекса покажет ближайшие АЗС с топливом

В карточках станций также можно проверить очереди и построить маршрут

«Поиск Яндекса» начал показывать наличие бензина на ближайших АЗС. Информация появляется по запросам вроде «заправки рядом» и другим поисковым фразам, связанным с топливом. В выдаче отображаются карточки заправок, где можно узнать, есть ли нужный вид бензина, а также оценить загруженность станции.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok

Данные о наличии топлива поступают от партнерских сервисов, сейчас их предоставляет «Яндекс Карты». Пользователь может заранее выбрать подходящую АЗС и построить до нее маршрут.

Нововведение появилось на фоне нового роста интереса россиян к теме топлива. В августе число запросов о бензине снова увеличилось. С 6 по 20 августа показатель заметно вырос и в среднем оказался в 1,8 раза выше уровня конца июля — начала августа. По сравнению с периодом до первого всплеска, который начался в мае, интерес был выше примерно в 5,1 раза.

Первый заметный рост пришелся на май—июнь. Пик запросов сохранялся с конца июня до середины июля, после чего интерес к теме начал снижаться.

Информация о топливе и очередях ранее появилась в «Яндекс Картах», «Яндекс Навигаторе», «Яндекс Go» и «Яндекс Заправках». Для оценки ситуации используются данные о поездках, заправках, активности водителей и их опросах.