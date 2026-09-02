Acer показала необычный игровой трансформер: портативная приставка Project DualPlay Mini превращается в ноутбук

Можно играть, работать с почтой и документами

На выставке IFA 2026 компания Acer показала концептуальное устройство Project DualPlay Mini под брендом Predator. Портативный игровой компьютер способен превращаться в небольшой ноутбук благодаря поворотному экрану и встроенной клавиатуре.

В игровом режиме устройство предлагает привычное управление с помощью физических органов управления. После трансформации пользователь получает клавиатуру с подсветкой, а для некоторых игр предусмотрено подключение Bluetooth-мыши. Такой вариант ориентирован прежде всего на шутеры от первого лица и стратегии, где управление клавиатурой и мышью удобнее геймпада.

Project DualPlay Mini можно использовать и как обычный компактный компьютер для работы с документами и другими задачами. Acer также заявила о возможности подключения внешнего монитора.

За охлаждение отвечает система с двумя вентиляторами, аналогичная применяемой в Predator Atlas 8. В конструкции используется металлический вентилятор Predator AeroBlade, который, по данным производителя, способен увеличить воздушный поток до 10% по сравнению с пластиковым решением.

Подробные характеристики, включая массу устройства, пока не раскрыты. Acer подчёркивает, что Project DualPlay Mini остаётся концептом, поэтому сроки и возможность его выхода на рынок не объявлены.