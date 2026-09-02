5K/165 Гц и Full HD/1000 Гц. Представлены мониторы Acer Nitro XV275X P и Acer Predator XB253Q U1

В продаже — в 2027 году

Накануне открытия выставки IFA 2026 компания Acer представила несколько новых мониторов. В их числе — Nitro XV275X P с экраном Mini-LED и разрешением 5К, а также Predator XB253Q U1 с кадровой частотой 1000 Гц.

Acer Nitro XV275X P оснащен 27-дюймовой панелью IPS с разрешением 5120 х 2880 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Монитор поддерживает технологию DFR — разрешение снижается до 2560 х 1440 пикселей, но частота повышается до 330 Гц. Время отклика составляет 1 мс.

Nitro XV275X P получил подсветку Mini-LED с 2304 зонами. Заявленная максимальная яркость — 1400 нит, дисплей обеспечивает охват 99% цветового пространства DCI-P3. Цена — 1200 евро, продажи начнутся в первом квартале 2027 года.

Acer Predator XB253Q U1 ориентирован на геймеров. Он оснащен 24,5-дюймовым экраном IPS с разрешением Full HD, частотой обновления 1000 Гц. Время отклика пикселя заявлено на уровне всего 0,3 мс. Яркость составляет 450 нит, обеспечивается охват 90% цветового пространства DCI-P3. В Европе монитор поступит в продажу в первом квартале 2027 года по цене от 1100 евро.