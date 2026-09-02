Starship получил экологический допуск на 25 крушений в год: FAA сняла барьер перед орбитальным полётом

В финальном отчёте регулятор одобрил до 25 нештатных ситуаций в год для трёх зон в Тихом океане, что упрощает получение лицензии на миссию Flight 14

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило ключевой этап на пути к орбитальному полёту Starship. В открытом доступе появилась финальная многоуровневая экологическая оценка (Tiered Environmental Assessment, TEA) для трёх зон аварийной посадки корабля в Тихом океане. Документ — обязательная часть экологической экспертизы, без которой изменение лицензии на запуск невозможно.

Оценка охватывает расширенные участки юго-западнее Гавайских островов и у побережья Чили, а также новую зону в северной части Тихого океана — к югу от Алеутских островов и к западу от побережий Орегона и Калифорнии. Во всех трёх районах допускается до 25 разрушений корабля в воздухе, до 25 мягких посадок на воду и до 20 взрывов на поверхности в год. При этом зоны удалены от берегов: две — более чем на 200 морских миль (370 км) от суши, северный полигон — минимум на 70 миль (130 км).

Появление финального TEA необходимо для ближайших планов SpaceX. Компания готовит миссию Flight 14 — первый орбитальный полёт Starship, в ходе которого корабль должен будет войти в атмосферу и совершить управляемую посадку именно в Тихом океане. До сих пор все полёты были суборбитальными. Теперь у FAA есть законченная экологическая картина, а значит, регулятор может приступить к модификации действующей лицензии — хотя публикация отчёта не гарантирует автоматическую выдачу разрешения.

Помимо зон приводнения в документе впервые представлен анализ влияние на воздушное движение от дополнительной траектории возвращения Starship к посадочной площадке Starbase в Техасе. По расчётам FAA, временные закрытия воздушного пространства могут затронуть до 600 коммерческих рейсов в час в часы пик и потребовать перенаправления самолётов над западной частью США.

Посадка ускорителя Super Heavy на стартовую башню в этом полёте не предусмотрена — ступень, как и в предыдущих миссиях, будет приводняться.

Экспертиза подтвердила отсутствие значительного вреда для морских экосистем и исторических объектов. Консультации с Национальной службой морского рыболовства и Службой охраны рыбных ресурсов и дикой природы США завершились положительными заключениями, а сама процедура снимает один из главных регуляторных барьеров перед первым орбитальным пуском Starship.