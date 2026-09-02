7050 мАч, камера Sony, IP69 и 5 лет обновлений. Представлен Vivo T5 5G

В топовой версии 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти

Vivo представила T5 5G — смартфон среднего класса. Новинка позиционируется как более доступная альтернатива Vivo V70 FE 5G.

Смартфон оснащен экраном AMOLED с диагональю 6,83 дюйма, разрешением 2800 х 1260 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Сканер отпечатков пальцев — подэкранный.

В состав основной камеры входит 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX 882 оптического формата 1/1,95 дюйма и объектив с диафрагмой F/1,8. Главный модуль дополнен модулем с 8-мегапиксельным сенсором и сверхширокоугольным объективом. Фронтальная камера 32-мегапиксельная.

В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 7500. В зависимости от конфигурации смартфон имеет 6 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Емкость аккумулятора составила 7050 мА·ч, мощность зарядки составляет 44 Вт. Есть защита от пыли и воды в соответствии со степенью IP69.

Vivo T5 работает под управлением Android 16: смартфон получит три крупных обновления Android, а обновления безопасности будут выходить пять лет.

Первым рынком для Vivo T5 5G станет Индия. Версия с 6/128 ГБ оценена в 35 тыс. рупий (370 долларов), цена старшей конфигурации 12/256 ГБ составляет 50 тыс. рупий (530 долларов).