Windows 11 начнет автоматически включать скрытую защиту, и это может снизить производительность ПК (особенно в играх)

Но если эту защиту отключить самостоятельно, то она больше не активируется

Microsoft начнет автоматически активировать функцию Memory Integrity на совместимых компьютерах с Windows. Нововведение станет частью обычных обновлений Windows и начнет распространяться с октября 2026 года.

Memory Integrity — это встроенная система защиты ядра Windows от вредоносных драйверов и недоверенного кода. Она работает с помощью технологий виртуализации VBS и гипервизора Windows, которые изолируют проверку безопасности от остальной операционной системы. Если это потребуется, Windows автоматически включит и VBS.

Функция появится не на всех ПК. Перед активацией система проверит совместимость процессора, оборудования и драйверов, а также оценит возможное влияние на производительность. На новых компьютерах с Windows 11 эта защита уже включена по умолчанию, а теперь Microsoft распространит ее и на существующие системы.

Больше всего изменения могут заметить геймеры. Microsoft ранее предупреждала, что Memory Integrity и другие механизмы виртуализации в отдельных случаях способны снижать производительность в играх. На современных процессорах эффект обычно минимален, а вот на более старом железе просадка FPS может быть заметнее. Кроме того, проблемы совместимости иногда возникают с отдельными драйверами и античит-системами.

При этом Microsoft не будет повторно включать Memory Integrity на компьютерах, если пользователь ранее отключил эту функцию вручную. Все существующие настройки и корпоративные политики сохранятся, поэтому таким пользователям после октябрьского обновления ничего менять не придется.