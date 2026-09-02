До 11 дней автономности, регистрация ЭКГ, ЧСС и SpO2, 100 режимов тренировок, алюминий и титан. Представлены умные часы Huawei Watch 6 и Watch 6 Pro

Huawei представила на глобальном рынке умные часы Watch 6 и Watch 6 Pro с улучшенным набором функций для мониторинга здоровья.

Huawei Watch 6 представлены в корпусах размером 42 и 46 мм, Watch 6 Pro — 43 и 46 мм. В оформлении базовой версии используется алюминий или нержавеющая сталь, корпус Watch 6 Pro изготовлен из титанового сплава и керамики. Яркость Watch 6 — 3000 нит, Pro-версии — 3500 нит.

Huawei доработала боковой сенсор X-Tap для быстрой оценки показателей здоровья при прикосновении пальца — он собирает 14 метрик и теперь использует 12 каналов вместо четырех в Watch 5. По заявлению Huawei, благодаря этому чувствительность датчика выросла вдвое. Часы также оснащены датчиками ЧСС и SpO2 и поддерживают регистрацию ЭКГ.

Автономность зависит от размера корпуса. Компактные версии диаметром 42 мм работают около трех дней при обычном использовании и до недели в энергосберегающем режиме. Модели на 46 мм способны проработать от 4,5 до 11 дней в зависимости от режима эксплуатации.

Часы поддерживают более 100 режимов тренировок. Huawei также внедрила новую функцию анализа тренировок с помощью искусственного интеллекта, которая отображает нагрузку во время тренировки, ключевые показатели и дает советы по восстановлению.

Продажи Huawei Watch 6 и Watch 6 Pro в Великобритании и Европе стартуют 23 сентября 2026 года. Цены, соответственно, 400 и 600 фунтов.