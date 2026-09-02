Топовый 16-ядерный AMD Ryzen AI Max+ 395 и 3D-экран без очков: представлен Acer Aspire G 3D 16

При этом у него нет дискретной графики

Acer представила Aspire G 3D 16 — 16-дюймовый ноутбук на базе топового 16-ядерного AMD Ryzen AI Max+ 395 и с фирменным 3D-экраном SpatialLabs, который позволяет видеть объемное изображение без специальных очков. В отличие от предыдущих моделей SpatialLabs с дискретными видеокартами GeForce RTX, новинка полагается на встроенную графику AMD Radeon 8060S.

В состав Ryzen AI Max+ 395 входит 16-ядерный и 32-поточный процессор и iGPU Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками RDNA 3.5. Максимум оперативной памяти LPDDR5X-8000 — 128 ГБ, максимум SSD PCIe 4.0 — 2 ТБ.

В обычном режиме разрешение IPS-экрана составляет 3840 × 2400 пикселей, а при активации стереоскопического 3D — 1920 х 2400 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, охватывает 100% цветового пространства DCI-P3.

Для создания 3D-эффекта очки не требуются. Две камеры над дисплеем отслеживают положение глаз пользователя, после чего система формирует отдельное изображение для каждого глаза. Технология SpatialLabs TrueGame позволяет запускать в стереоскопическом режиме поддерживаемые игры. По данным Acer, речь идет о сотнях проектов, в числе которых God of War Ragnarok, Final Fantasy VII Rebirth, The Witcher 3 и Forza Horizon 5. Функция SpatialLabs Go также умеет преобразовывать фотографии, видео и другой обычный 2D-контент в стереоскопическое изображение.

Ноутбук получил аккумулятор емкостью 99,9 Вт·ч и блок питания мощностью 230 Вт. Заявлены Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два USB4 Type-C, HDMI 2.1. Масса устройства составляет 1,8 кг.

Стоимость Acer Aspire G 3D 16 пока не объявлена.