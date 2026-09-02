GeForce RTX 3060 всё ещё самая популярная, а RTX 5070 взобралась уже на третье место. Это свежая статистика Steam

Valve опубликовала свежую статистику Steam, и мы, как обычно в первую очередь посмотрим на видеокарты. Правда, если говорить о лидере, ничего не поменялось: это всё ещё старая добрая GeForce RTX 3060. Судя по всему, она повторяет судьбу GTX 1060 и становится долгожителем в компьютерах геймеров.

На втором месте мобильная RTX 4060 Laptop, а вот третье очень любопытно. Туда уже взобралась RTX 5070, и это, видимо, первый случай, когда карта класса xx70 поднимается так высоко настолько быстро. Напомним, она вышла в марте.

Правда, сумеет ли карта удержаться на на пьедестале, неясно, учитывая, что сейчас она стоит больше, чем Radeon RX 9070 XT. Как бы там ни было, достижение уже имеется.

RTX 5060, которая должна была бы быть самой популярной в своей линейке, пока что находится на шестом месте и уступает даже RTX 3050. Зато её мобильная версия умудрилась за месяц добавить почти половину процентного пункта.

Доля Radeon RX 9070 XT, которая является самой популярной картой AMD в Steam из определяемых, за месяц выросла очень незначительно и составляет 1,5%. Правда, это больше, чем у RTX 3080, RTX 4070 Ti/Ti Super или RTX 4080. У RTX 5090 доля почти втрое ниже.

Что касается остального, 16 ГБ оперативной памяти остаются самым распространённым вариантом. Самыми популярными также являются процессоры с восемью ядрами, видеокарты с 16 ГБ памяти и мониторы Full HD, на долю которых до сих пор приходится чуть более половины.