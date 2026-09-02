GeForce RTX 3060 всё ещё самая популярная, а RTX 5070 взобралась уже на третье место. Это свежая статистика Steam

RTX 3060 становится долгожителем

Видеокарты

Valve опубликовала свежую статистику Steam, и мы, как обычно в первую очередь посмотрим на видеокарты. Правда, если говорить о лидере, ничего не поменялось: это всё ещё старая добрая GeForce RTX 3060. Судя по всему, она повторяет судьбу GTX 1060 и становится долгожителем в компьютерах геймеров.  

На втором месте мобильная RTX 4060 Laptop, а вот третье очень любопытно. Туда уже взобралась RTX 5070, и это, видимо, первый случай, когда карта класса xx70 поднимается так высоко настолько быстро. Напомним, она вышла в марте.  

Правда, сумеет ли карта удержаться на на пьедестале, неясно, учитывая, что сейчас она стоит больше, чем Radeon RX 9070 XT. Как бы там ни было, достижение уже имеется. 

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Источник изображения: Steam

RTX 5060, которая должна была бы быть самой популярной в своей линейке, пока что находится на шестом месте и уступает даже RTX 3050. Зато её мобильная версия умудрилась за месяц добавить почти половину процентного пункта. 

Доля Radeon RX 9070 XT, которая является самой популярной картой AMD в Steam из определяемых, за месяц выросла очень незначительно и составляет 1,5%. Правда, это больше, чем у RTX 3080, RTX 4070 Ti/Ti Super или RTX 4080. У RTX 5090 доля почти втрое ниже.  

Что касается остального, 16 ГБ оперативной памяти остаются самым распространённым вариантом. Самыми популярными также являются процессоры с восемью ядрами, видеокарты с 16 ГБ памяти и мониторы Full HD, на долю которых до сих пор приходится чуть более половины.   

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