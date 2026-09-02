Бренд Dell, автономность до 23 часов, новейший чип Intel и цена ниже 700 долларов. Компания показала ноутбук Dell 14S

Компания Dell после выпуска XPS 13 за 700 долларов, который можно назвать настоящим конкурентом для MacBook Neo, собирается выпустить ещё чуть более доступную модель Dell 14S. Цены пока нет, но сама компания говорит, что эта новинка будет чуть дешевле XPS 13, то есть, возможно, цена будет стартовать примерно с 650 долларов.

В основе лежит та же платформа Intel Wildcat Lake, что позволяет производителям снижать цены. В данном случае есть выбор между Core 5 320 и Core 7 350, но технически они почти идентичны.

Оперативной памяти предусмотрено 8 либо 16 ГБ, и это довольно быстрая LPDDR5X-7647. Базовый SSD имеет ёмкостью всего 256 ГБ, но есть версии вплоть до 1 ТБ.

14-дюймовый дисплей в базе имеет разрешение Full HD и поддерживает кадровую частоту 60 Гц. Но есть версии со 120-герцевой панелью 1800р.

Аккумулятор ёмкостью 61,2 Втч обеспечивает до 23 часов работы, а весит новинка всего 1,15 кг. Параметры очень похожи на Mechrevo Boundless 14S 2026, только последний стоит вообще всего 580 долларов.