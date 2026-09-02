Этот ноутбук предлагает 12 ГБ ОЗУ и новый процессор Intel при цене 580 долларов. Представлен Mechrevo Boundless 14S 2026

Компания Mechrevo выпустила ноутбук Boundless 14S 2026, который предлагает 12 ГБ ОЗУ при цене 580 долларов, да ещё и новейшую платформу Intel.

В основе лежит Core 5 315 линейки Wildcat Lake, что отчасти и позволяет производителю установить низкую цену. Напомним, у этого процессора лишь шесть ядер в конфигурации 2+0+4. Зато этот CPU очень экономичный, так что при батарее 60 Втч ноутбук, по обещаниям производителя, проработает более 24 часов в режиме воспроизведения видео.

Также тут есть 65-ваттное зарядное устройство GaN, так что за полчаса заряд восполняется наполовину.

ПК также получил SSD объёмом 500 ГБ, 14-дюймовый экран, пару портов USB-C 3.2, а масса составляет всего 1,1 кг.