Этот ноутбук предлагает 12 ГБ ОЗУ и новый процессор Intel при цене 580 долларов. Представлен Mechrevo Boundless 14S 2026

Тут отличная автономность

Ноутбуки и планшеты

Компания Mechrevo выпустила ноутбук Boundless 14S 2026, который предлагает 12 ГБ ОЗУ при цене 580 долларов, да ещё и новейшую платформу Intel. 

В основе лежит Core 5 315 линейки Wildcat Lake, что отчасти и позволяет производителю установить низкую цену. Напомним, у этого процессора лишь шесть ядер в конфигурации 2+0+4. Зато этот CPU очень экономичный, так что при батарее 60 Втч ноутбук, по обещаниям производителя, проработает более 24 часов в режиме воспроизведения видео. 

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Источник изображения: Videocardz

Также тут есть 65-ваттное зарядное устройство GaN, так что за полчаса заряд восполняется наполовину.  

ПК также получил SSD объёмом 500 ГБ, 14-дюймовый экран, пару портов USB-C 3.2, а масса составляет всего 1,1 кг.  

Это первый в мире ноутбук с 64-поточным процессором. Sugon дразнит изображением некой мобильной рабочей станцииБренд Dell, автономность до 23 часов, новейший чип Intel и цена ниже 700 долларов. Компания показала ноутбук Dell 14S

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