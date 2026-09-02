Этот ноутбук предлагает 12 ГБ ОЗУ и новый процессор Intel при цене 580 долларов. Представлен Mechrevo Boundless 14S 2026
Тут отличная автономность
Компания Mechrevo выпустила ноутбук Boundless 14S 2026, который предлагает 12 ГБ ОЗУ при цене 580 долларов, да ещё и новейшую платформу Intel.
В основе лежит Core 5 315 линейки Wildcat Lake, что отчасти и позволяет производителю установить низкую цену. Напомним, у этого процессора лишь шесть ядер в конфигурации 2+0+4. Зато этот CPU очень экономичный, так что при батарее 60 Втч ноутбук, по обещаниям производителя, проработает более 24 часов в режиме воспроизведения видео.
Также тут есть 65-ваттное зарядное устройство GaN, так что за полчаса заряд восполняется наполовину.
ПК также получил SSD объёмом 500 ГБ, 14-дюймовый экран, пару портов USB-C 3.2, а масса составляет всего 1,1 кг.
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