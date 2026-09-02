Это первый в мире ноутбук с 64-поточным процессором. Sugon дразнит изображением некой мобильной рабочей станции

Компания Sugon номинально анонсировала ноутбук, который называет первой в мире мобильной рабочей станцией с 64-потоковым процессором. То есть, видимо, процессор 32-ядерный.

Какой именно, не сообщается, но, предположительно, это Hygon C86, так как Sugon и Hygon активно сотрудничают. Тут стоит отметить, что, когда в прошлом году компании объявили о сотрудничестве, они упоминали в том числе гиперпоточность SMT4, то есть когда одно процессорное ядро выполняет сразу четыре потока против двух в современных реализациях AMD и Intel. В этом случае процессор в основе нового ноутбука будет 16-ядерным.

Из остального упоминается 16 ГБ графической памяти, то есть, видимо, используется какой-то дискретный GPU, но тут подробностей тоже нет.