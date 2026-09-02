У автора Hardware Unboxed чуть не сгорела его топовая Asus ROG Astral RTX 5090

У одного из авторов известного канала Hardware Unboxed чуть не сгорела его GeForce RTX 5090. Типичная проблема с повышенной мощностью, передаваемой по одному или двумя линиям питания привела к расплавлению кабеля, хотя сама карта пострадать не успела.

Автор вовремя заметил проблему. Тестирование при помощи ИК-камеры и модуля Thermal Grizzly WireView Pro показало, что по одной из линий передавался ток до 22 А, а температура повышалась до 175 градусов.

Осмотр разъёма карты, а это топовая Asus ROG Astral RTX 5090, показал, что её разъём питания в порядке, однако вот со стороны блока питания, а это был be quiet! Dark Power 13, ситуация была хуже: оплётка пары кабелей оплавилась и сам кабель пришлось силой вытаскивать из разъёма блока.

Напомним, топовые модели Asus имеют дополнительную защиту как на уровне ПО, так и на уровне самой видеокарты. Но неясно, срабатывала ли одна в этом случае.