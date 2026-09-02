К Альфе Центавра предлагают отправить космический аппарат за $15 млн — полёт займёт 77 000 лет

Основатели стартапа Starcloud сформировали некоммерческую организацию, которая предлагает отправить к системе Альфа Центавра небольшой беспилотный аппарат. Команда рассчитывает собрать $15 млн, вывести аппарат на попутной ракете до конца 2029 года и отправить к ближайшей к Солнцу звёздной системе.

Полёт займёт около 77 000 лет.

Fermi Explorer планируют сделать предельно простым: аппарат будет нести около 1 кг научной аппаратуры, резервуар с ксеноном и солнечные панели для двигательной установки. Авторы проекта сознательно не собираются разрабатывать новую двигательную технологию — свою задачу они видят в том, чтобы проверить возможность межзвёздного перелёта с помощью уже существующих решений и за минимальную стоимость.

Главная проблема — разогнать аппарат до необходимой скорости. После запуска с попутной миссии на низкую околоземную орбиту Fermi Explorer должен постепенно менять траекторию так, чтобы сблизиться с Солнцем на расстояние около 0,42 астрономической единицы. При таком сближении солнечно-электрическая установка будет использовать повышенный поток энергии и эффект Оберта — увеличение эффективности разгона при включении двигателя вблизи гравитационного тела.

Источник изображения: Fermi Explorer Mission

Согласно подготовленной командой технической оценке, такая схема позволит примерно через 12 лет вывести аппарат на траекторию ухода от Солнца со скоростью около 25 км/с. Затем Fermi Explorer продолжит полёт по баллистической траектории и примерно через 77 000 лет достигнет системы Альфа Центавра.

Идея проекта связана с парадоксом Ферми — вопросом о том, почему человечество до сих пор не обнаружило убедительных свидетельств существования внеземных цивилизаций, если жизнь во Вселенной может быть распространена. По мнению Филипа Джонстона, одного из инициаторов Fermi Explorer, сама миссия позволит проверить про крайней мере 2 возможных объяснения этого парадокса: развитые цивилизации могут не решаться отправлять аппараты за пределы своей звёздной системы либо межзвёздные перелёты могут оказаться слишком сложными даже для них.

Связь с аппаратом при этом будет недолгой: команда рассчитывает управлять Fermi Explorer примерно 18 месяцев. Затем аппарат должен продолжить автономный полёт, а после пролёта Юпитера его будет крайне трудно отслеживать с Земли. Если проект получит необходимое финансирование, то его создатели хотят начать миссию уже в 2029 году.