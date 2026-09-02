Nvidia рассказала, что DLSS 5 никак не обучается в каждой конкретной игре. Технология нацелена только на GeForce RTX 50

Вчера компания Nvidia раскрыла дату выхода DLSS 5 на рынок (3 сентября) и рассказала о производительности, пусть и весьма специфически. Однако оказалось, что журналистам компания раскрыла ситуацию подробнее.

В частности, Nvidia ответила на ряд вопросов, так что мы теперь лучше понимаем, как всё устроено.

К примеру, стало известно, что DLSS 5 полностью работает на тензорных ядрах GPU, опираясь на ядра пятого поколения, то есть Blackwell. Однако мы знаем, что моддеры без труда запустили DLSS 5 и на RTX 40. Сама же Nvidia говорит, что сосредоточена исключительно на актуальных картах RTX 50.

Никакого обучения для каждой игры не требуется. Nvidia говорит, что DLSS 5 предлагает три немного отличающихся модели, но это всё универсальные решения, которые работают в любой игре, в которую интегрированы. К слову, Nvidia говорит, что внедрение технологии в игры является весьма простой задачей.

Ресурс WCCF Tech также говорит о падении производительности на 50-60%, что мы и видели при запуске версии, полученной моддерами. Однако неясно, говорит ли источник именно об этом или же получил подтвержение от Nvidia. Впрочем, мы уже говорили вчера, что сама компания привела примеры производительности с генератором кадров в режиме х6 вместе с апскейлером, так что к производительности явно есть вопросы.