Acer представила ноутбук, который весит меньше 800 граммов. Swift Blade 14 получил экран OLED 2880 х 1800 пикселей и 6-ядерный Core 7 350

Продажи стартуют в конце 2026 года

Acer расширила семейство ноутбуков Swift новой моделью Swift Blade 14. Это один из самых легких ноутбуков в мире — масса 14-дюймового устройства составляет всего 799 граммов.

Корпус изготовлен из магниево-алюминиевого сплава и углеродного волокна. Размеры ноутбука составляют 313 × 217 × 13 мм, версия с экраном OLED немного толще — 14 мм.

Swift Blade 14 будет доступен с процессорами Intel семейства Wildcat Lake — Core 7 350, Core 5 320, Core 5 315 и Core 3 304. Также заявлены 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 и SSD PCIe 4.0 объемом до 1 ТБ. Емкость аккумуляторной батареи составляет 50 Вт·ч.

Покупателям предложат несколько 14-дюймовых дисплеев формата 16:10. Базовые панели IPS и OLED имеют разрешение 1920 х 1200 пикселей, частоту 60 Гц и яркость 300 нит, причем OLED обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Старшая версия получит панель OLED с разрешением 2880 х 1800 пикселей, частотой 90 Гц и пиковой яркостью 400 нит.

Также в конфигурации три порта USB 3.2 Gen 1 Type-C, разъем 3,5 мм, два динамика мощностью по 2 Вт каждый, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Продажи Acer Swift Blade 14 должны начаться в декабре 2026 года, цены пока не объявлены.