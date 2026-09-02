Большой экран 1,92 дюйма, круглосуточный мониторинг давления, ЭКГ, Bluetooth 6.0 и NFC и до 6 дней автономности. Представлены умные часы Huawei Watch D3

Huawei представила умные часы Watch D3 — это уже третье поколение серии носимых устройств с функцией суточного мониторинга артериального давления. Новинка получила увеличенный экран при уменьшенных габаритах корпуса и сохранила автономность до шести дней.

Главной особенностью серии Watch D остается система измерения артериального давления. Еще Watch D2 поддерживали 24-часовой амбулаторный мониторинг давления (ABPM) с медицинской сертификацией. В Watch D3 Huawei продолжила развитие этой концепции.

Диагональ экрана AMOLED увеличилась с 1,82 до 1,92 дюйма. При этом корпус стал компактнее: его размеры составляют 46,5 × 38,8 × 11,4 мм против 48 × 38 × 13,3 мм у Watch D2. Масса сохранилась на уровне 40 граммов.

Разрешение экрана осталось прежним — 409 × 480 пикселей. Из-за увеличения диагонали плотность снизилась с 347 до 328 пикселей на дюйм.

Watch D3 получили аккумулятор емкостью 540 мА·ч и способны работать до шести дней без подзарядки. Также предусмотрены Bluetooth 6.0 и NFC с поддержкой бесконтактных платежей через Curve Pay. Часы совместимы со смартфонами на Android 8, iOS 13 и более новых версиях систем.

Huawei Watch D3 уже доступны для заказа в Европе за 450 евро. До 30 сентября действует скидка 20 евро по промо-коду, а владельцы предыдущих Watch D при переходе на новую модель могут дополнительно сэкономить 100 евро. В рамках стартовой акции покупателям также предлагают на выбор наушники FreeBuds SE4 или весы Scale 3 — в качестве бесплатного бонуса.