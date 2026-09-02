Представлен Huawei nova 16s — три 50-мегапиксельные камеры, 7000 мАч, 100 Вт и довольно тонкий корпус

Huawei вывела на международный рынок смартфон nova 16s — глобальную версию представленного ранее в Китае nova 16.

Смартфон получил камеру с двумя 50-мегапиксельными сенсорами. Один — в составе главного модуля с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,9, второй — в составе перископного модуля с оптическим зумом 3,3. Фронтальная камера — тоже 50-мегапиксельная.

Huawei дополнила камеры набором функций на основе искусственного интеллекта. Среди них — рекомендации по построению композиции кадра, удаление и перемещение объектов на фотографии, автоматический выбор наиболее удачных выражений лиц людей на групповых снимках и устранение бликов и отражений от стекла.

nova 16s оснащен аккумулятором емкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge Turbo мощностью 100 Вт. Толщина смартфона составляет 7,3 мм, масса — 199 граммов.

В основе аппаратной платформы лежит SoC Kirin 8020, программная платформа — EMUI 16.0 вместо китайской HarmonyOS.

Варианты памяти — 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Цены пока не объявлены.