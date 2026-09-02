Представлен Huawei nova 16 Pro: мощная камера с сенсором 200 Мп, яркий экран, 7000 мА·ч и EMUI 16.0 вместо HarmonyOS

Huawei представила глобальную версию смартфона nova 16 Pro — она называется nova 16s Pro. Акцент в устройстве сделан на камере и автономности.

В главном модуле основной камеры используется 200-мегапиксельный сенсор с раскладкой пикселей RYYB, объективом с диафрагмой F/1,8 и оптической стабилизацией. В качестве дополнения выступает 1,5-мегапиксельный мультиспектральный датчик, предназначенный для более точной цветопередачи в зависимости от условий съемки.

Также nova 16s Pro получил 50-мегапиксельную (тоже RYYB) перископную камеру с 3,7-кратным оптическим зумом и OIS. Третий модуль — 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 118 градусов и возможностью макросъемки с расстояния 2,5 см. Фронтальная камера — 50-мегапиксельная.

Смартфон оснащен 6,84-дюймовым экраном OLED с адаптивной частотой от 1 до 120 Гц. Локальная пиковая яркость достигает 6000 нит, а динамическая пиковая — 4000 нит. Частота регулировки ШИМ составляет 2160 Гц.

В основе аппаратной платформы смартфона лежит SoC Kirin 9010S. В отличие от китайской версии, глобальная модель работает под управлением EMUI 16.0 вместо HarmonyOS.

Аккумулятор емкостью 7000 мА·ч поддерживает Huawei SuperCharge Turbo мощностью 100 Вт. Несмотря на довольно большую батарею, толщина корпуса составляет 7,1 мм, масса — 218 г. Смартфон получил алюминиевую боковую рамку, экран защищен стеклом Kunlun Glass с нанокристаллическим покрытием.

Стоимость и сроки начала продаж Huawei nova 16s Pro на отдельных рынках будут объявлены позднее.