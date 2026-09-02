Cменные АКБ и SSD, высокая ремонтопригодность, OLED 3K, 24 ГБ ОЗУ, Arc B390 и неубиваемое исполнение: представлен ноутбук Acer Vero 16

Аккумулятор и SSD можно заменить, а шарнир выполнен обслуживаемым

Acer представила ноутбук Vero 16, сочетающий современные компоненты с экологичным подходом и повышенной ремонтопригодностью. Устройство работает под управлением Windows 11 Home и относится к категории Copilot+ PC.

В максимальной конфигурации ноутбук оснащается процессором Intel Core Ultra X9 388H и встроенной графикой Intel Arc B390. Совокупная производительность ИИ-платформы достигает 180 TOPS. Производитель также делает акцент на возможности работать, создавать контент и запускать приложения без постоянного подключения к сети. Ноутбук получил 24 ГБ ОЗУ и 512 ГБ на SSD.

Для дисплея предусмотрено несколько вариантов. Старшая версия получила 3K OLED с частотой обновления до 120 Гц, также доступны 2K OLED-конфигурации, в том числе с сенсорным управлением. Все экраны имеют соотношение сторон 16:10 и сертификат Low Blue Light. Контрастность достигает 100 000:1, время отклика — 1 мс.

Ноутбук получил 5-мегапиксельную ИК-камеру со шторкой конфиденциальности, два Thunderbolt 4, HDMI 2.1 с поддержкой вывода до 8K, Wi-Fi 7 и слот для SD-карт.

Отдельное внимание уделено обслуживанию. Доступ к внутренним компонентам упрощает специальная защёлка без инструментов. SSD и аккумулятор можно заменить, а конструкция шарнира предусматривает его отдельную замену. Корпус также прошёл испытания на соответствие MIL-STD-810H.

При производстве корпуса используется Acer Vero Aluminum: половина материала приходится на переработанный промышленный алюминий, ещё половина — на алюминий с низким углеродным следом. Упаковка полностью пригодна для переработки.

За функции искусственного интеллекта отвечает платформа AcerSense, объединяющая встроенные инструменты для автоматизации задач, поиска информации, работы с контентом и общения.