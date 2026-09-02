Солнце пошло наперекор прогнозам: летом 2026 года сильных вспышек стало еще больше

А вот магнитных бурь стало меньше

Вопреки прогнозам, согласно которым ожидался спад солнечной активности, с 1 июня по 31 августа на Солнце зафиксировали 82 сильные вспышки класса M и выше, включая три события максимального класса X. Для сравнения, летом 2025 года произошло 62 такие вспышки, в том числе две X-вспышки.

При этом количество вспышек не привело к росту геомагнитной активности. За три летних месяца 2026 года магнитные бури наблюдались всего девять дней — вдвое реже, чем летом 2025-го, когда их было 18.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Самой мощной бурей этого лета стала геомагнитная буря 4 июля с индексом Kp=7,3 при максимальном значении Kp=9. Годом ранее, 1 июня 2025 года, сильнейшая буря достигла Kp=8,0.

Сейчас Солнце вступает в осень относительно спокойно — активных вспышек почти нет.