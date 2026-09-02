Anthropic отказалась от обязательного хранения данных клиентов на своих серверах

Anthropic 1 сентября представила Enterprise Frontier Safeguards после недовольства корпоративных клиентов введённым в июне обязательным 30-дневным хранением трафика при работе с наиболее мощными моделями компании. Компания объясняла это требование необходимостью выявлять злоупотребления и сложные кибератаки, подчёркивая, что сохранённые данные не используются для обучения моделей.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Новая система позволяет проводить автоматический мониторинг безопасности без просмотра данных сотрудниками Anthropic. Контроль будет доступен как клиентам, работающим с компанией напрямую, так и использующим облачных провайдеров, отдельную плату за эту возможность Anthropic взимать не планирует.

Ранее Reuters сообщал о варианте, при котором 30-дневное хранение сохраняется, но данные остаются в облачной инфраструктуре самого клиента. В свежем объявлении Anthropic говорит о поэтапном внедрении Enterprise Frontier Safeguards с более широкой доступностью осенью. Так компания пытается сохранить автоматическую защиту своих наиболее мощных моделей от злоупотреблений, одновременно возвращая корпоративным клиентам больший контроль над собственными данными.