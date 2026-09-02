Четыре экрана вместо одного: представлен Acer PD163Q P3

Тем, кому мало места на экране ноутбука

Мониторы

На выставке IFA 2026 в Берлине компания Acer представила складной портативный монитор PD163Q P3. Новинка ориентирована на тех, кому мало места на одном экране ноутбука.

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Источник изображения: iXBT.com

По данным презентации, модель предлагает увеличение рабочего пространства в 4 раза (4X Screen Space) за счёт складной конструкции с 15,6-дюймовыми Full HD-экранами. Подключение к ПК осуществляется одним кабелем USB-C.

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Источник изображения: iXBT.com

Ранее компания уже выпустила модель PD163Q с двумя 15,6-дюймовыми экранами.

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Источник изображения: iXBT.com

Точные цены, сроки появления в продаже и полные спецификации PD163Q P3 на момент презентации не названы.

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Источник изображения: iXBT.com
Фото 1
Источник изображения: iXBT.com
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