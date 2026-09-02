Европа заказала LUMI-AI: суперкомпьютер на чипах AMD с 256-ядерными процессорами за €387,8 млн

Суперкомпьютер получит ускорители Instinct MI430X и процессоры EPYC 6-го поколения, а его вычислительная мощность для задач ИИ должна быть примерно в 10 раз выше, чем у действующего LUMI

Европейское предприятие по высокопроизводительным вычислениям EuroHPC 31 августа подписало контракт стоимостью €387,8 млн на создание нового суперкомпьютера LUMI-AI. Систему разместят в вычислительном центре CSC – IT Center for Science в финском городе Каяани (Kajaani). Запуск запланирован на 2027 год, при этом AMD указывает на вторую половину года как период установки.

Основой LUMI-AI станут ускорители AMD Instinct MI430X и процессоры AMD EPYC 6-го поколения с конфигурацией до 256 ядер на один процессор. EuroHPC ожидает 10-кратного увеличения производительности LUMI-AI в задачах искусственного интеллекта по сравнению с действующим LUMI и почти двукратного роста производительности в традиционных высокопроизводительных вычислениях. При этом точное количество ускорителей, объём памяти на каждом из них и энергопотребление новой системы пока не раскрыты.

Источник изображения: Mikael Kanerva, CSC

LUMI-AI станет вычислительной основой европейской AI Factory — инфраструктуры, через которую университеты, научные организации, стартапы и компании смогут получать доступ к вычислительным ресурсам без строительства собственных дата-центров. Проект финансируется совместно: 50% стоимости покрывает EuroHPC через программу Digital Europe, ещё половину — консорциум LUMI-AI Factory, в который входят Финляндия, Чехия, Дания, Эстония, Норвегия и Польша. Всего EuroHPC сейчас развивает сеть из 19 AI Factory и нескольких дополнительных AI Factory Antennas.

LUMI-AI предназначен не только для обучения больших языковых моделей. EuroHPC также планирует использовать систему для научных симуляций, работы с большими массивами данных и других задач. Компьютер будет работать на возобновляемой энергии, а выделяемое им тепло планируется направлять в систему централизованного теплоснабжения Каяани. Кроме того, предусмотрено подключение к будущему квантовому компьютеру LUMI-IQ, что в перспективе позволит объединять обычные вычисления, ИИ и квантовые вычисления в одной инфраструктуре.

AMD поставит для LUMI-AI и центральные процессоры, и графические ускорители. Система также будет использовать программную платформу AMD ROCm. При этом EuroHPC пока не раскрывает, как именно рассчитывается заявленное 10-кратное преимущество LUMI-AI в ИИ-задачах, поэтому реальный масштаб прироста можно будет оценить после запуска системы в 2027 году.