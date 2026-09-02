Acer показала компактный ПК SFF RTX Spark со 128 ГБ памяти и производительностью 1 Пфлопс

На выставке IFA 2026 Acer показала компактный настольный компьютер на платформе Nvidia RTX Spark под названием Acer SFF RTX Spark. Новинка ориентирована прежде всего на локальные задачи искусственного интеллекта и получила производительную связку процессора и графики.

В основе системы — графический процессор Nvidia Blackwell с 6114 ядрами и 20-ядерный процессор Nvidia Grace. Компьютер оснащается до 128 ГБ оперативной памяти.

Заявленная производительность системы в задачах ИИ достигает 1 Пфлопс. Такой уровень вычислительной мощности позволяет использовать компактный компьютер для запуска и обработки крупных ИИ-моделей непосредственно на локальном устройстве.

Acer стала одной из компаний, представивших решения на платформе RTX Spark в рамках IFA 2026.