Acer показала компактный ПК SFF RTX Spark со 128 ГБ памяти и производительностью 1 Пфлопс

Новинка получила графику Nvidia Blackwell и 20-ядерный процессор Grace

Настольные ПК

На выставке IFA 2026 Acer показала компактный настольный компьютер на платформе Nvidia RTX Spark под названием Acer SFF RTX Spark. Новинка ориентирована прежде всего на локальные задачи искусственного интеллекта и получила производительную связку процессора и графики.

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Источник изображения: iXBT.com

В основе системы — графический процессор Nvidia Blackwell с 6114 ядрами и 20-ядерный процессор Nvidia Grace. Компьютер оснащается до 128 ГБ оперативной памяти.

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Источник изображения: iXBT.com

Заявленная производительность системы в задачах ИИ достигает 1 Пфлопс. Такой уровень вычислительной мощности позволяет использовать компактный компьютер для запуска и обработки крупных ИИ-моделей непосредственно на локальном устройстве.

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Источник изображения: iXBT.com

Acer стала одной из компаний, представивших решения на платформе RTX Spark в рамках IFA 2026. 

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