Два экрана с соотношением 2:1 — Лэй Цзюнь объяснил, почему новый флагман Xiaomi 18 Fold удобнее остальных

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь показал складной флагман Xiaomi 18 Fold, официальная презентация которого состоится 7 сентября. Смартфон получил горизонтально ориентированный блок камер и яркую расцветку.

Главной особенностью конструкции Лэй Цзюнь назвал соотношение сторон 2:1 у внешнего и внутреннего экранов. По его словам, такой формат делает устройство более удобным в повседневных сценариях.

При чтении изображение воспринимается как страница книги, фильмы можно смотреть на внутреннем экране без больших черных полос, а документы помещаются на экране без постоянного масштабирования.

Xiaomi 18 Fold оснащён внешним дисплеем диагональю 5,38 дюйма и складным внутренним экраном на 7,58 дюйма. Президент Xiaomi Group Лу Вэйбин считает, что компании удалось устранить традиционный компромисс складных смартфонов между компактностью и удобством большого экрана.

Новинка также станет первым устройством на фирменной платформе Xring O3. В GeekBench 6 процессор набрал 15 221 балл в многоядерном тесте — на 60% больше результата предыдущего поколения. При низких и средних нагрузках чип также демонстрирует улучшенную энергоэффективность, снижая энергопотребление в повседневных сценариях на 25% по сравнению с предшественником.