Первый в мире смартфон с двумя вентиляторами. Представлен Oukitel WP600, он получил батарею 10 000 мАч и 24 ГБ памяти

Есть и RGB-подсветка, но платформа не самая мощная

Вместе с моделью WP70 Ultra бренд Oukitel представил смартфон WP600. Это устройство преподносится как игровое — есть RGB-подсветка и целых два вентилятора. Объем ОЗУ составляет 24 ГБ, емкость аккумулятора — 10 000 мАч.

Примечательно, что платформа в этом игровом смартфоне далеко не топовая — MediaTek Dimensity 8300. Также смартфон получил экран OLED с диагональю 6,8 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 45-ваттную зарядку, камеру с разрешением 108 Мп, eSIM, защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP69K.

Стоимость и сроки начала продаж Oukitel WP600 пока не раскрыты.