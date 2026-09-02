Первый смартфон с датчиком Samsung ISOCELL HPC, три камеры по 200 Мп и новый дизайн. Oppo Find X10 Pro Max показали на рендерах

Блогер Dingjiao Digital опубликовал рендеры

Появились первые изображения Oppo Find X10 Pro Max, раскрывшие дизайн камеры смартфона. Производитель разместит крупный горизонтальный блок, внутри которого находится квадратный модуль с тремя камерами. Ещё один объектив расположен отдельно.

Основная камера, сверхширокоугольный модуль и перископический телеобъектив получат сенсоры разрешением по 200 Мп каждый. Дополнять их будет отдельная камера Danxia. Одной из новых расцветок станет белая версия, разработанная при участии Hasselblad.

Oppo Find X10 Pro Max также станет первым смартфоном с сенсором Samsung ISOCELL HPC. Он использует технологию DeepPix, которая оптимизирует захват света непосредственно на уровне пикселей.