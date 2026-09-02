Легендарный производитель экшен-камер GoPro переключается на ИИ, робототехнику и аэрокосмическую отрасль

GoPro, известная своими экшн-камерами, готовится кардинально изменить направление бизнеса.

Компания заключила соглашение о слиянии со Starman Optical, которая приобретёт 90% акций GoPro по цене $1,14 за акцию. Общая сумма сделки составит $285 млн, а долг GoPro в размере $92 млн будет полностью погашен.

GoPro останется публичной компанией и продолжит оказывать полную поддержку своим существующим потребительским продуктам, а также своей платформе подписки и облачным сервисам, инвестируя при этом в рост и более широкую, диверсифицированную стратегию развития продуктов.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Ожидается, что оптические трансиверы Starman американского производства будут добавлены в портфель GoPro, что расширит присутствие компании на большом и быстрорастущем рынке инфраструктуры искусственного интеллекта в оптических трансиверах.

После завершения сделки объединенная компания намерена использовать свои интеллектуальные права, возможности в области оптики и обработки изображений на рынках обороны, государственного сектора, робототехники и аэрокосмической отрасли, удовлетворяя спрос на решения американского производства.